Lecco, rifugiato di 18 anni si tuffa e sparisce nel lago di Como: è arrivato in Italia da poco

Lecco, 17 luglio 2023 – Si è tuffato in acqua e non è più riemerso. Un ragazzo straniero di 18 anni è sparito nel lago di Como a Lecco. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi. Il 18enne, nordafricano, arrivato in città da poco come richiedente protezione internazionale, insieme ad altri amici connazionali della sua stessa età stava facendo il bagno nel tratto di lago davanti alla spiaggetta vicino alla statua di San Nicolò.

All'improvviso il rifugiato è andato sotto e nessuno lo ha più visto. Il timore è che sia annegato. Lo stanno cercando i soccorritori dei vigili del fuoco della squadra nautica insieme ai colleghi Draghi lombardi decollati da Malpensa con a bordo pure i sommozzatori del 115 di Milano.

Sul posto ci sono anche i sanitari di Areu e gli agenti della Volante. Le operazioni di ricerca sono in corso. Nello stesso punto i vigili del fuoco ieri hanno salvato un 15enne che stava affogando per recuperare un pallone finito al largo.