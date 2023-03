Ladri fuggono a mani vuote dopo il colpo nella villa che fu del senatore Citaristi

Devono esserci rimasti male i ladri che lunedì sera hanno tentato il furto nella villa di via Bassini, a Bergamo, appartenuta al senatore Severino Citaristi, scomparso nel 2006, villa di proprietà del figlio che però non abita lì. È successo lunedì intorno alle 21.30. I malviventi si sono introdotti nell’abitazione dopo aver scassinato una finestra. Una volta all’interno i ladri hanno cercato oggetti di valore o denaro e approfittando dell’assenza delle persone hanno puntato alla cassaforte e l’hanno portata in giardino. Hanno cercato di aprirla ma senza riuscirvi e a quel punto l’hanno abbandonata in mezzo al prato. Hanno fatto scattare il sistema di allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti.