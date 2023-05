La telefonata dell’amica ai carabinieri: "Sono giorni che non la vedo"

Più passano i giorni e più si infittisce il mistero attorno alla morte di Stefania Rota, la 62enne trovata senza vita in casa lo scorso 21 aprile a Mapello. Ma se l’autopsia non è stata in grado di indicare una collocazione temporale del decesso, emerge ora un particolare che potrebbe circoscrivere il periodo in cui la donna sarebbe morta: circa metà febbraio. Testimoni raccontano, anche se non rammentano il giorno preciso, ma il mese sì, febbraio, appunto, di aver incontrato Stefania. Di averla vista al mattino fare le spese. Torna come data quella di metà febbraio anche per un altro particolare. Alcuni vicini non vendendo la donna uscire e rientrare da casa hanno cominciato a chiedersi dove fosse e lo hanno segnalato ai parenti più stretti di Stefania. Insomma, di Stefania da febbraio inoltrato si perdono le tracce. Un giallo, come quello delle frequentazioni della donna che gli inquirenti stanno cercando di scandagliare.

Oltre all’uomo misterioso, si sa che la 62enne si prendeva cura di alcuni anziani. E che si vedeva con un cugino di secondo grado per andare a camminare. Lo stesso faceva con un’amica conosciuta qualche mese fa, segno che la donna, per quanto schiva e riservata (come l’hanno definita in molti), non era proprio una solitaria. E proprio l’amica avrebbe fatto la prima telefonata ai carabinieri perché preoccupata siccome non la vedeva. Era in ansia per lei. A volte andavano insieme a passeggiare, altre a prendere un caffè per chiacchierare del più e del meno. Non si sentivano spesso al cellulare, ma erano entrate in confidenza. Dopo le prime chiamate a vuoto, l’amica ha iniziato a impensierirsi. Molte informazioni potrebbero essere contenute nel cellulare di Stefania. Il fatto è che non si trova, così come la borsetta e le chiavi di casa. Solo l’auto, una Ford Fiesta Blu, è stata ritrovata in un parcheggio a circa 200 metri di distanza da casa della donna. Usata e spostata più volte. F.D.