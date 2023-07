La stagione dei funghi "Fateli controllare in Ats"

Favoriti dai frequenti temporali e il caldo estivo, nei boschi del Lecchese è già iniziata la stagione dei funghi, per questo gli esperti di Ats della Brianza ricordano, soprattutto ai meno esperti, di fare attenzione e rivolgersi in caso di dubbi ai micologi del Centro per il controllo dei funghi eduli, un servizio gratuito a cui si può accedere su prenotazione. "Per consumare funghi selvatici senza rischiare conseguenze anche molto gravi è importante sottoporre al controllo l’intero quantitativo raccolto – spiegano da Ats della Brianza –. Nel corso del 2022 sono state rilasciate 299 certificazioni di commestibilità per un totale di 345 chili di funghi controllati, di cui ne sono stati scartati 119 non commestibili, alterati e velenosi. Il controllo e la conseguente eliminazione dei funghi non commestibili o deteriorati consentono di evitare sindromi gastroenteriche importanti con conseguenti attivazioni dei pronto soccorso e dei presidi ospedalieri".

Solo nel 2022 sono stati riscontrati 9 casi di sospette intossicazioni per il consumo di funghi non controllati in cui sono state coinvolte 13 persone: nessuna aveva usufruito del controllo preventivo dell’ispettorato micologico. Per il controllo gratuito dei funghi raccolti dai cittadini, è necessario fissare un appuntamento contattando telefonicamente gli uffici di Bellano, in via Papa Giovanni, e Oggiono in via I Maggio. I cercatori dovranno portare con sé tutti i funghi raccolti per evitare scambi tra funghi eduli, tossici e velenosi, spesso apparentemente simili. Ats Brianza ha creato un volantino con 10 importanti consigli per chi desidera raccogliere e consumare funghi eduli.

Ro. Can.