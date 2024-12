La sfida dell’intelligenza artificiale. Gestire viabilità, traffico e incidenti

Un vigile urbano dotato di intelligenza artificiale. Sotto la supervisione diretta di agenti della polizia locale e dirigenti comunali umani, monitorerà il traffico, conterà gli automobilisti in transito, misurerà la lunghezza delle code ai semafori, rileverà incidenti, frane, blocchi stradali e quindi potrà all’occorrenza suggerire in diretta modifiche della viabilità e percorsi obbligati per evitare il caos viabilistico e disagi. A partorire il poliziotto municipale con IA saranno i ricercatori del Politecnico con i tecnici di Linee Lecco, la municipalizzata del servizio di trasporto pubblico e della sosta in città. "Abbiamo vinto un bando regionale da 1 milione e mezzo di euro per elaborare un sistema di monitoraggio dei flussi di traffico e il reindirizzamento in caso di imprevisti – annuncia Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco –. Sarà in grado di unire gli aspetti più tecnici, come ad esempio l’indicazione di chiudere una strada, con quelli giuridici e normativi, la vera sfida del progetto". Potrebbe essere messo a punto entro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Lecco è il laboratorio ideale: "Abbiamo tre ponti, presto quattro, e pochi varchi di ingresso e uscita, ma molto traffico, che varia a seconda dei giorni e del meteo, perché dipende anche dal turismo – spiega il sindaco –. La nostra necessità è quindi di gestire al meglio la viabilità". Si tratta solo di una delle tante iniziative per trasformare Lecco in una smart city, grazie anche a 600 euro di fondi del Pnrr per la digitalizzazione. In cantiere o già realizzati ci sono ad esempio la condivisione delle banche dati anagrafiche e tributarie, il nuovo sito internet comunale, il cambio di residenza online, il tracciamento dei rifiuti, le 200 telecamere per la sicurezza che presto diventeranno 220 in grado di leggere le targhe, la gestione della ztl... "E poi è in fase di installazione la fibra ottica pure nelle aree più periferiche". D.D.S.