La passerella di Caviate. Operai al lavoro

Luce verde da Anas, i lavori per la piattaforma e la passerella a lago alle Caviate a Lecco possono ricominciare. Inizieranno già oggi. Lo annunciano dal Comune. "Si è concluso positivamente il sopralluogo tra i tecnici comunali e i responsabili territoriali di Anas per la presa in carico del tratto di strada della Statale 36 interessato dal cantiere per la realizzazione della nuova passerella a lago in località Caviate – spiega Giovanni Cattaneo, assessore dell’Attrattività territoriale -. Come da intese, prendiamo in consegna i 684 metri della traversa interna di Lecco del raccordo alla viabilità comunale del ramo di svincolo di Lecco Nord della 36. Dopo le giornate di pausa natalizia, ripartono dunque i lavori del cantiere per la piattaforma Lecco Outdoor Experience, proseguendo le attività al livello della scogliera e di pulizia dell’argine avviate nei giorni scorsi".

I lavori, cominciati da meno di una settimana, era stati subito bloccati. Il motivo? L’intervento per la nuova passerella sul lungolago, nella zona delle Caviate appunto, comprende anche un’area non comunale. Nonostante l’assenza di impedimenti "fisici", o comunque di ostacoli alla viabilità, da Anas hanno preferito risolvere la questione in maniera formale e lunedì si è svolto un sopralluogo, in seguito al quale l’imprevisto, o meglio il non considerato, è stato risolto. Piattaforma e passerella rappresenteranno il futuro punto di accesso, sia per tutti gli amanti degli sport acquatici, sia per quanti passeggeranno in riva al lago. Il progetto è uno dei diversi progetti per ridisegnare il lungo lago di Lecco e renderlo più fruibile. A occuparsene sono i tecnici della Roger Group Srl di Milano per poco meno di un milione di euro. D.D.S.