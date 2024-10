La nuova avventura di Ernesto Maccadò. Vitali presenta il suo ultimo lavoro

Il sistema Vivacchia. È l’ultimo romanzo scrittore Andrea Vitali, medico di 68 anni di Bellano. Racconta una nuova avventura

del maresciallo Ernesto Maccadò, il maresciallo tra i più amati

della letteratura italiana, protagonista di molti romanzi del giallista lecchese. Verrà presentato per la prima volta mercoledì prossimo, il 30 ottobre, proprio dall’autore e proprio nella sua Bellano. L’appuntamento è alle 21, al Cinema di Bellano in via Roma 3.

Al termine della presentazione, verrà anche proiettato “Persona“,

il cortometraggio realizzato dagli educatori e dai ragazzi speciali della cooperativa Le Grigne, con la voce narrante di Andrea Vitali, che recentemente è arrivato in finale al Festival del Cinema Nuovo di Bergamo. Gli spettatori riceveranno in regalo un esclusivo segnalibro stampato con l’arte tipografica dei caratteri mobili

e autografato dallo scrittore Andrea Vitali. La partecipazione

è gratuita e l’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.