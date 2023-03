La morte del pittore Dopo l’autopsia disposti i funerali

La procura ha disposto il nullaosta per i funerali di Pietro Tramonta, il pittore 71enne di Bovezzo morto al Civile per problemi cardiaci. Il pm Maria Cristina Bonomo ha aperto un’indagine dopo la denuncia dei figli e della moglie, che sospettano un caso di malasanità. La famiglia del pittore ha incaricato gli avvocati Alberto Scapaticci e Chiara Belardi di dare battaglia per scoprire la verità dopo essere stata raggiunta da una lettera anonima, in cui si adombravano colpe mediche. Ricoverato a gennaio per quello che pareva un principio di infarto, Tramonta fu sottoposto a un primo intervento non risolutivo, finì sotto i ferri una seconda volta, fino all’aggravarsi irreversibile delle sue condizioni. Nelle scorse ore è stata eseguita l’autopsia.