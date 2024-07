La frana nel Lecchese. Massa di fango e detriti blocca la Provinciale e il transito dei treni

LIERNA (Lecco)

Strada provinciale e collegamenti ferroviari verso Colico interrotti da una grossa frana causata dal maltempo che nella notte tra venerdì e sabato si è abbattuta nel tratto tra Lierna e Varenna, all’altezza di Montagnetta di Fiumelatte. I detriti e la massa di fango sono scesi fino a sfiorare i binari, rendendo impossibile oltre che pericoloso il transito dei treni.

Secondo le notizie di ieri sera, divulgate anche dal sindaco di Lierna Simonetta Costantini, la Provinciale 72 e la linea ferroviaria rimarranno chiuse sicuramente fino a oggi a mezzogiorno. Le ferrovie stanno facendo continue verifiche, arrivando ieri pomeriggio a una prima decisione, quella appunto di prolungare la chiusura. Lo stesso vale per i tecnici della Provincia, che al mattino avevano annunciato che le prime decisioni sarebbero scaturite dal punto delle 16.30. Sulla Provinciale nella notte il Comando dei vigili del fuoco è intervenuto con il distaccamento di Bellano e l’autoscala dalla Centrale per valutare fin da subito la gravità dello smottamento, avvenuto sopra la galleria che già lo scorso anno era stata coinvolta da un’analoga frana. Inoltre risulta chiusa anche la variante bassa del Sentiero del Viandante, al confine tra Lierna e Varenna. Nelle prime fasi di maggiore emergenza, la Navigazione Laghi ha attivato corse straordinarie verso Varenna e Bellano per ovviare alla difficoltà dei collegamenti via terra, mentre il traffico è stato deviato sulla Statale 36. La situazione è in continua evoluzione e valutazione. Nei luoghi dove si sono staccate le frane, per tutta la giornata hanno lavorato i volontari della Protezione civile a partire dalla sede di Lierna, con vigili del fuoco e forze di polizia.

Altri cedimenti con colate di fango e detriti si sono registrati a Oliveto Lario e Limonta, con piccoli smottamenti che non sono arrivati a creare situazioni di particolare pericolo o di interruzione viabilistica. Si tratta degli ultimi eventi significativi causati dal maltempo di queste ore, che erano stati preceduti da una frana venerdì sulla Lecco-Bellagio e da colate di fango fin sulle strade. Inoltre si sono registrati allagamenti e disagi.

Paola Pioppi