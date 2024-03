La cura ricostituente del Mandic. Otto proposte dei sindaci: "Così si rilancia l’ospedale"

Confermare il Mandic come ospedale di primo livello, con Pronto soccorso, Rianimazione, ma anche aree di eccellenza. Definire un piano di rilancio attraverso un’analisi dei bisogni sanitari dei cittadini. Garantire la presa in carico dei pazienti che soffrono delle malattie a maggior prevalenza.

Effettuare una ricognizione delle datazioni strutturali e strumentali, per utilizzarle al meglio, comprese le sale operatorie che invece non vengono adeguatamente sfruttate. Costruire un percorso di assistenza alle donne della zona che devono partorire nonostante la sospensione del Punta nascita. Valutare la riapertura del reparto di Psichiatria. Reclutare medici e infermieri prima che scadano i contratti che non verranno più rinnovati con i gettonisti per scongiurare altre serrate. Investire sull’integrazione socio-sanitaria e le cosiddette Case di comunità. Sono le otto richieste dei sindaci del Meratese all’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. A consegnargli il papello l’altro giorno, in occasione della sua visita in ospedale a Merate, è stato Paolo Brivio, primo cittadino di Osnago e presidente del Distretto di Merate. "Si tratta di un agile testo, articolato in otto punti, utile al prosieguo del confronto per superare alcune evidenti criticità che contraddistinguono la sanità pubblica e favorire una miglior qualità e una maggiore efficacia dell’offerta di cure e di assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai cittadini del Meratese e dei territori circostanti", spiega Paolo Brivio. "Assolveremo alle richieste manifestate dai sindaci – è stata la risposta dell’assessore lombardo alla Sanità -. L’ospedale di Merate è di primo livello, per le acuzie, con strutture e personale di eccellenza". Il dg dell’Asst Marco Trivelli, di cui fa parte il Mandic, dando seguito alle rassicurazioni di Bertolaso ha annunciato nuovi servizi: "Sarà potenziata l’assistenza ostetrica sul territorio, quella urologica e ginecologica in ospedale, verrà effettuato un importante investimento tecnologico in Radiologia e in ambito pediatrico ci sarà uno sviluppo delle cure palliative per i piccoli pazienti". Daniele De Salvo