La casa dei Comuni torna a risplendere

La sede della Casa dei Comuni torna all’antico splendore. Sono stati appaltati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria di Villa Locatelli, che è la sede istituzionale e di rappresentanza della Provincia di Lecco, che si trova in piazza Stazione. L’intervento, per il quale sono stati stanziati poco meno di 700mila euro, prevede sia la sistemazione di copertura, facciate, infissi ed esterni, sia del verde in giardino. È prevista anche la riqualificazione degli ambienti seminterrati, che verranno bonificati dal gas radon, con la contestuale realizzazione di adeguate barriere per impedirne l’infiltrazione nei locali. Ad eseguire le opere saranno i tecnici della Engeco Srl di Lomazzo, che si sono aggiudicati l’appalto, offrendo un ribasso del 15,67% sull’importo a base d’asta di 465mila euro, a cui vanno aggiunti poco meno di 5mila euro per gli oneri fissi relativi alla sicurezza non suscettibili di ribasso, per un importo netto contrattuale pari circa 400mila euro. Alla cifra si sommano poi l’Iva al 22%, il contributo per gli appalti, quasi 100mila euro di spese tecniche e altrettanti di spese varie. I vincitori dell’appalto, una volta allestito il cantiere, avranno tempo 300 giorni, cioè 10 mesi, per completare i lavori.