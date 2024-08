La cantante rompe gli indugi. Diventa un volo “verso il sole” la voce di Loraine Bongiolatti

Loraine Bongiolatti esce dalla comfort zone e vola… verso il sole. È uscito la scorsa settimana il primo singolo della giovanissima cantante di Berbenno che, dopo aver esordito con due cover, ha deciso di gettarsi nella mischia, di rompere gli indugi, e di provare a far uscire, attraverso la musica, emozioni e sensazioni. E il brano “Verso il sole“ rappresenta quindi una prima assoluta per questa talentuosa ragazza di Berbenno che ama la musica fin da quando piccina… ascoltava lo zio Spero, ottimo tenore italiano specializzato nel bel canto, suonare il pianoforte. "E io cantavo – dice Loraine -, poi un po’ di gavetta con le voci bianche prima di incominciare a fare sul serio studiando canto da Consuelo Orsingher (la vocal coaching sondriese)".

Dopo aver vinto l’anno scorso a Cattolica un famoso concorso canoro nella sezione emergenti, con il brano cover Voilà, e dopo aver inciso “Gli uomini non cambiano“, Loraine ha deciso di fare il salto e di provarci seriamente. E, così, "spronata dallo zio Spero (che la segue ndr), ho deciso di incidere questo brano, verso il sole, il mio primo lavoro. Se non ci fosse stato lui a dirmi di provare… penso che non l’avrei inciso, mi ha dato la giusta spinta". Le parole del testo sono sue e dello zio, la musica è di Spero Bongiolatti ed è il frutto della collaborazione con Alan Mesic oltre che degli arrangiamenti di Franco Poggiali di Firenze. Alan Mesic ha curato anche la registrazione vocale mentre mixaggio e mastering sono stati effettuati nella SOS Recording di Sondrio.

Cosa è “Verso il sole?“ "La canzone parla della vita di tutti i giorni, di noiose abitudini come quella di stare ore al cellulare… e della voglia di muoversi, di darsi invece una spinta, uscendo da quella routine quotidiana, muovendosi verso la natura, il sole, il mare. È nata l’anno scorso… a Ischia, al mare. È un inno al muoversi verso le cose belle della vita".

E il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, mette in risalto la straordinaria voce di Loraine ed è un reggaeton accattivante. Una canzone estiva. E il brano è subito schizzato al 22° posto della classifica indipendenti Top 50 italiani di meiweb.it. Il sogno? "Beh, quello di fare la cantante, quello di riuscire a far sì che la mia passione possa diventare un lavoro…".

F.D’E.