“Io viaggio in famiglia“, ma non sulla funivia

Io viaggio in famiglia. Ma non in funivia a Moggio. Dal 2010 in Lombardia c’è un’agevolazione, Io viaggio in famiglia, grazie alla quale i ragazzini fino a 14 anni di età non compiuti viaggiano gratis sui mezzi del servizio di trasporto pubblico, se accompagnati da un familiare adulto. L’agevolazione vale su tutta la rete dei trasporti pubblici regionali, provinciali e comunali e per treni, metrò, bus e anche funivie e funicolari, comprese quelle tra Margno e il Piani delle Betulle e dei Piani d’Erna. A quanto pare però non per la funivia tra Moggio e i Piani di Artavaggio, in Valsassina.

Lo denuncia Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale dem eletto in provincia di Lecco. "Nell’elenco presente nelle Faq sul sito di Regione Lombardia manca la funivia Moggio - Piani di Artavaggio – spiega -. Ma soprattutto, durante un sopralluogo, ho appurato che nelle biglietterie delle funivie, nelle stazioni di partenza e arrivo, dei Pian delle Betulle e dei Piani d’Erna non vengono pubblicizzate le agevolazioni e i prezzi delle tariffe agevolate non sono esposti. Considerato che si tratta di trasporto pubblico locale, ritengo sia fondamentale dare ampia comunicazione delle agevolazioni previste".

Il consigliere democratico ha anche presentato un’interrogazione per chiedere e ottenere chiarimenti. D.D.S.