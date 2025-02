Merate, 12enne investito in bici: è in condizioni gravissime

Merate (Lecco), 17 luglio 2017 - Un 12enne in bicicletta è stato investito da un automobilista a Merate. In seguito all'incidente è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Varese. Tutto è successo nella prima mattinata di oggi, lunedì, poco dopo le 8 in centro alla frazione di Sartirana. Il ragazzino, che ha appena terminato di frequentare la seconda media, stava percorrendo via Camillo Benso conte di Covour, nel cuore del piccolo rione. È finito addosso ad una Mercedes classe A. Per l'impatto è stato sbalzato prima sulla macchina e poi a terra. L'impatto è stato molto violento, il preadolescente ha perso conoscenza senza dare più alcun cenno di reazione.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con i volontari della Croce bianca. Data la gravità della situazione sono stati mobilitati anche gli operatori dell'eliambulanza del Niguarda Ca' Granda di Milano per guadagnare minuti preziosi. Dopo le prime cure in strada il ragazzino è stato trasferito d'urgenza in volo con il mezzo aereo di soccorso all'ospedale di Varese. Il suo quadro clinico appare compromesso e i medici che lo stanno assistendo mantengono la prognosi estremamente riservata. Il compito di accertare la dinamica e valutare eventuali responsabilità è stato affidato agli agenti della Polizia locale.