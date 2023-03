Investita da un convoglio dell’alta velocità fra Desenzano e Lonato

Una donna ieri mattina a Desenzano del Garda è finita sotto il treno, morendo sul colpo. La signora è stata travolta tra Desenzano e Lonato da un treno Italo che viaggiava ad alta velocità e il cui macchinista non ha potuto fare nulla per evitare la tragedia. Sembra che si sia trattato di un gesto volontario da parte della signora. L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario fermatosi dalle 9.40 alle 12.15, il tempo necessario per ricomporre il corpo della persona deceduta. I ritardi e i disagi per i viaggiatori sono stati notevoli, con tempi di attesa anche si quasi tre ore. La situazione è tornata alla normalità nel pomeriggio.