Investe anziana e poi riparte

Prima ha parcheggiato, si è fermato, è sceso dall’auto, è andato a controllare, poi, una volta accertato che la signora che aveva investito era a terra ma viva, ha ingranato la marcia ed è ripartito. Una pensionata di 79 anni l’altra sera è stata investita da un pirata della strada. L’incidente è successo in cento a Imbersago. La 79enne stava attraversando la strada. Un automobilista in fase di svolta non l’ha vista e l’ha urtata, scaraventandola sul selciato in porfido. L’investitore inizialmente si è fermato per sincerarsi delle condizioni dell’anziana, ma poi è rimontato in macchina e si è allontanato, senza nemmeno lasciare a qualcuno le proprie generalità o i propri dati. La 79enne per fortuna è stata assistita da alcuni passanti che hanno subito allertato gli operatori del 112: sul posto sono stati inviati i volontari del Soccorso cisanese. Dopo le prime cure la quasi ottantenne è stata trasferita in ambulanza in ospedale a Vimercate, dove è stata ricoverata. Ha riportato diversi traumi, l’età non aiuta, ma le sue condizioni non sono troppo gravi. In posto sono poi arrivati i carabinieri della Compagnia di Merate per i rilievi del sinistro. Ora stanno provando a rintracciare l’investitore. D.D.S.