Intossicazione etilica: due ragazzi finiscono in ospedale

Succede spesso nei fine settimana, con giovani colti da malore per abuso di alcol durante la serata. È accaduto ancora nella notte tra sabato e domenica, con i soccorsi intervenuti prima a Gallarate per un ventenne, trasportato al Pronto soccorso per intossicazione etilica; e poi a Varese, dove ad aver esagerato con l’alcol è stato un ventiseienne, portato al Circolo di Varese. Una serie di richieste di intervento che si ripete con preoccupante regolarità nei fine settimana, a testimonianza di un fenomeno che richiede attività di prevenzione. Fortunatamente per entrambi i ricoverati la situazione si è risolta per il meglio e dopo le cure del caso sono stati dimessi.

R.F.