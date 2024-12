Salute e sicurezza sul lavoro? Con la realtà virtuale diventano un gioco da ragazzi

Lecco – La sicurezza sul lavoro è un valore da diffondere e imparare soprattutto attraverso l’esperienza. Per questo è nato InSafeLab il laboratorio dedicato alla salute e alla sicurezza realizzato da Ats Brianza nella sede cittadina della Regione. Nella struttura di oltre 200 metri quadri saranno sperimentati strumenti innovativi per favorire la corretta percezione dei rischi negli ambienti di lavoro, partendo dall’esperienza raccolta nel corso degli anni dal Servizio prevenzione sicurezza ambiente di lavoro di Ats Brianza. Un progetto rivolto soprattutto ai ragazzi, i lavoratori di domani, che potranno imparare la sicurezza attraverso i racconti dei protagonisti, proiettati su lavagne multimediali e altri sistemi audiovisivi immersivi, per approfondire storie di infortuni e di malattie professionali.

Grazie agli speciali smart glasses elaborati dal Politecnico di Milano, sarà offerta agli studenti la possibilità di sperimentare in contesti operativi situazioni di potenziale rischio e verificare i comportamenti sicuri. C’è anche una palestra e una escape room, in cui i partecipanti sono chiamati a trovare soluzioni sicure per affrontare le diverse attività senza correre alcun pericolo.

È soprattutto grazie a questa attività di prevenzione se in provincia di Lecco nel corso del 2024 gli infortuni sul lavoro sono calati del 20,6%, in controtendenza con i dati nazionali e regionali. “Con il progetto InSafeLab abbiamo voluto creare uno strumento innovativo di formazione, in primis per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado professionali – ha spiegato il direttore generale di Ats Brianza, Michele Brait –. Tutto ciò con lo scopo di diffondere le conoscenze e far acquisire maggiore percezione dei rischi aumentando in tutti i partecipanti destinatari del progetto la consapevolezza dell’importanza della sicurezza”.