Infortunio sul lavoro. Operaio nella scarpata salvato dai pompieri

Infortunio lavorativo ieri mattina poco prima delle 10 all’ingresso della galleria Giulia, sulla statale 36 Lecco-Ballabio. Un operaio di 50 anni, mentre lavorava nel cantiere, è caduto accidentalmente nella scarpata sotto la sede stradale. È stato recuperato dai vigili del fuoco assieme al personale medico del 118, che lo ha trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo, con ferite serie ma non in pericolo di vita.

L’intervento di salvataggio è durato circa un’ora, terminando verso le 11, e ha comportato la momentanea chiusura del transito dei veicoli: in posto due squadre dei vigili del fuoco di Lecco e la squadra Saf con due operatori. Ora sono in corso di valutazione le cause dell’infortunio.