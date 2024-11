Incidenti stradali. Nei due giorni di festa. Già dodici feriti

Notte di Halloween e giorno di Ognissanti di incidenti sulle strade lecchesi. L’altra notte sono rimaste ferite 12 persone che hanno tra i 18 e i 69 anni in tre gravi incidenti stradali, successi a distanza di poche ore l’uno dall’altro sulla Sp 62 a Ballabio e Pasturo e sulla Lecco-Bergamo a Vercurago. Dieci di loro sono Under 30. Oltre ai sanitari di Areu, per soccorrerli sono intervenuti ogni volta i vigili del fuoco perché i feriti sono rimasti bloccati tra le lamiere. Ieri in giornata poi si sono verificati altri incidenti a Calolziocorte, Montevecchia, sulla Statale 36, e a Bellano con altre 5 persone soccorse e trasferite in ospedale tra automobilisti e motociclisti.