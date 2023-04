Incidente Varenna, motociclista muore avvolto dalle fiamme: tutti guardano

Un motociclista vola a tre metri di altezza e rotea una volta in aria con le braccia distese. Al termine della parabola ricade a terra a peso morto, a pochi centimetri della sua moto. Resta immobile, esanime sull’asfalto. Non si muove nemmeno quando la sua Aprilia Tuono V4 esplode in una palla di fuoco e le fiamme raggiungono e avvolgo anche lui, sprigionando una nuvola di fumo nero. Gli automobilisti in transito si fermano immediatamente, azionano le quattro frecce per segnalare il pericolo a chi li segue. Nessuno però corre da lui per provare a salvarlo.

Qualcuno apre le portiere, altri si avvicinano con circospezione, quasi interdetti, uno afferra il cellulare, probabilmente per comporre il 112 e chiedere aiuto, ma tutti a distanza. Trascorrono 35 interminabili secondi che sembrano un’eternità prima che un ragazzo si precipiti di corso per soccorrere il centauro, mentre tutti gli altri restano a guardare. È la drammatica sequenza del video in presa diretta dell’incidente stradale che si è verificato domenica della passata settimana sulla Sp 72 a Varenna di Fiumelatte e che è costato la vita a Francesco Panighi, 64enne di Camparada. Francesco, ai comandi della sua nuova Aprilia Tuono V4, su cui viaggiava anche la moglie Loredana Confalonieri, di 3 anni più giovane, che sulla parte posteriore del sellino, è finito contro una Bmw Serie 2: il 63enne al volante si stava immettendo sulla provinciale da una laterale e ha tagliato loro la strada.

In seguito all’impatto Francesco è stato catapultato in aria, mentre Loredana è scivolata a terra. La moto invece si è incendiata. Per Francesco non c’è stato nulla da fare. L’intera scena è stata immortalata da una dash cam installata sull’auto di un guidatore che stava arrivando dalla parte opposta: neppure lui si è mosso. Ha però postato e diffuso il cruento filmato in rete, su Youtube, senza censura, limitandosi a pixellare il corpo di Francesco, inerme e esanime, trasformato in una torcia umana. Il video dopo qualche giorno è stato rimosso, molti tuttavia lo hanno visto e scaricato. Potrebbe essere acquisito agli atti d’inchiesta, perchè sull’incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico dell’automobilista che ha innescato l’incidente mortale.