Incidente sulla A21 Auto contro cisterna del latte Trentenne in ospedale

Grave incidente lungo l’autostrada A21 Brescia-Piacenza, all’altezza di Manerbio, in direzione di Brescia, ieri attorno alle 6.20 del mattino. Un’automobile, con a bordo una coppia slovena, ha tamponato una cisterna del latte. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con due ambulanze e un elicottero e i vigili volontari del fuoco di Verolanuova, che hanno estratto dalle lamiere della vettura due persone: la donna di 35 anni, che viaggiava sul sedile passeggeri, è stata portata in gravissime condizioni all’ospedale Civile di Brescia. L’uomo alla guida, un 40enne, è ferito ma in modo meno grave. Non si conoscono ancora la dinamica e le cause dell’impatto: la ricostruzione di quanto accaduto spetta alla polizia stradale.