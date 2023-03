Incidente a Renate, denunciato il motociclista di Rogeno: targa manomessa e senza assicurazione, né revisione

I carabinieri hanno denunciato il motociclista protagonista dell'incidente

Rogeno (Lecco), 19 marzo 2023 – Si è schiantato contro un'auto in sella ad una moto con la targa taroccata e senza assicurazione né revisione. Per questo un motociclista di 24 anni di Rogeno è stato denunciato e multato, nonostante sia ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

L'incidente sabato sera a Renate, provincia di Monza. Il centauro lecchese, con precedenti per droga, sfrecciava a tutta velocità sulla sua Ducati Monster, nonostante non avesse l'assicurazione e la due ruote non fosse revisionata. A causa della velocità eccessiva, nell'affrontare una curva ha invaso la corsia opposta e si è fiondato addosso ad un’Audi A1 che arrivava dalla direzione opposta.

Al volante un 51enne di Mariano Comense, che non ha potuto evitare l'impatto. In seguito allo scontro, il motociclista è stato scaraventato a terra sull'asfalto. Le sue condizioni sono parse subito gravi ed è stato soccorso dai sanitari dell'eliambulanza di Como. Ora è ricoverato al San Gerardo di Monza.

Dagli accertamenti è emerso che la targa della sua Ducati era manomessa. E' stato denunciato dai carabinieri di Besana Brianza per falsificazione, alterazione e manomissione di targhe. Quando si riprenderà dovrà inoltre pagare una serie di multe per una sfilza di violazioni al codice della strada: circolazione con veicolo privo di assicurazione, circolazione con veicolo privo di revisione, eccesso di velocità, guida pericolosa e altro ancora.