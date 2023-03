Renate, incidente in moto: grave 24enne di Rogeno

elisoccorso

Rogeno (Lecco), 19 marzo 2023 – Grave incidente stradale sabato sera a Renate, provincia di Monza. Un motociclista di 24 anni di Rogeno, provincia di Lecco, è stato ricoverato in prognosi riservata.

L'incidente è successo in via dei Cariggi. Il 24enne viaggiava in direzione di Veduggio. Si è schiantato frontalmente contro un'auto che arrivava dall'altra parte. L'impatto è stato molto violento: il centauro è stato catapultato a terra sull'asfalto. Un altro automobilista per evitare di travolgerlo ha sterzato bruscamente e ha terminato la corsa fuori strada, in un fosso che costeggia quel tratto di carreggiata, senza riportare ferite.

Sul posto per soccorrere il centauro sono arrivati i sanitari di Areu con i volontari della Croce bianca di Giussano e della Croce rossa di Monza. Le condizioni del 24enne sono parse subito critiche, per questo sono stati mobilitati anche i sanitari dell'eliambulanza di Como. Il motociclista, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza al San Gerardo di Monza.