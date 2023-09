Lecco, operaio di 50 anni cade nel cantiere della galleria Giulia: recuperato dai vigili del fuoco

Incidente sul lavoro stamattina nel Lecchese. Un operaio di 50 anni è caduto, intorno alle 10, mentre lavorava nel cantiere all’ingresso della galleria “Giulia” 36 dir. L’uomo è precipitato nella scarpata sotto la sede stradale. Per recuperarlo si è reso necessario l’intervento di due squadre del Comando di Lecco, una con auto pompa serbatoio, oltre alla squadra speleo alpino fluviale intervenuta con due operatori che hanno agganciato e portato in salvo il cinquantenne.

L’operaio è stato recuperato in collaborazione con i sanitari del 118, ai quali è stato in seguito affidato per le cure e gli accertamenti del caso. L’uomo non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso.