Nuova Lecco-Ballabio, i freni si rompono e il camion si ribalta: muore 60enne

Lecco, 12 giugno 2023 – Un autotrasportatore di 60 anni è morto in un incidente sulla sulla nuova Lecco-Ballabio. I freni del camion che stava guidando si sono rotti, il mezzo pesante ha acquistato troppa velocità e alla fine si è ribaltato, cappottando più volte.

L'incidente è successo nella mattinata di oggi, sul Raccordo della Statale 36 per la Valsassina, Il 60enne stava procedendo in discesa. Alcuni automobilisti che lo seguivano hanno riferito di aver visto del fumo fuoriuscire dalle ruote, segno del surriscaldamento dei freni, che hanno evidentemente ceduto in un tratto in forte pendenza. L'autista ha provato a rallentare la corsa fuori controllo del bisonte della strada, ingranando le marce basse e spostandosi contro il muraglione della trincea in cui la nuova Lecco – Ballabio corre in quel punto.

La manovra tuttavia non ha sortito effetto. Fortunatamente non risultano coinvolte altre persone. Sul posto si sono precipitati i sanitari di Areu con i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale, che, con i tecnici di Anas, hanno chiuso la SS 36 dir in entrambe le direzioni, sia a salire, sia a scendere.