Incidente in Galleria Minerva a Breno: 9 feriti, nessuno in gravi condizioni Nel pomeriggio di ieri nella galleria Minerva di Breno si è verificato un grave incidente con quattro automobili coinvolte e nove persone, di cui una incastrata. Le persone coinvolte sono state portate in ospedale, nessuno è in gravi condizioni. Lungo la strada code chilometriche.