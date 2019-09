Casargo (Lecco), 12 settembre2019 – Un fungiatt di 43 anni di Valmadrera si è fatto male mentre si trovava nella zona dell'Alpe Giumello, sopra Casargo, insieme ad un amico. Il 43eenne è scivolato in mezzo ad un bosco, rompendosi una gamba. Fortunatamente non era da solo, il compagno che si trovava con lui ha potuto chiedere aiutato. L'allarme è scattato intorno alle 15. Sono decollati i sanitari dell'eliambulanza di Bergamo ma sono stati mobilitati una dozzina di tecnici delle squadre territoriali del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone, insieme ai vigili del fuoco e i volontari della Croce rossa di Premana. Il cercatore di funghi, dopo essere stato individuato, è stato recuperato, come l'amico rimasto illeso. L'intervento si è rivelato molto complesso complesso dal punto di vista tecnico, è durato tutto il pomeriggio ed è terminato solo dopo le 19 in prima serata, quando il fungiatt è stato traferito con l'elisoccorso al Pala Giovanni XXIII di Bergamo.

