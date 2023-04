Costa Masnaga, ambulanza si scontra con un’auto sulla Statale 36: quattro feriti, uno è grave

Costa Masnaga (Lecco), 28 aprile 2023 – Grave incidente stradale sulla Statale 36. Un'ambulanza si è scontrata con una utilitaria. Uno dei soccorritori a bordo dell'ambulanza, adibita a trasporto sanitario non urgente, è rimasto intrappolato tra i rottami dell'autolettiga. L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi sulla Milano – Lecco, all'altezza dell'uscita di Costa Masnaga, in direzione nord, verso Lecco. Nello scontro sono rimaste coinvolte l'ambulanza, appunto, e una Volkswagen Up su cui viaggiavano complessivamente quattro persone, una sulla macchina e tre sull'ambutaxy, soccorritori e il paziente da trasferire.

Sembra che l'autista alla guida dell'ambutaxy abbia sbandato, urtando l'utilitaria che viaggiava nella corsia accanto e terminando la corsa contro il guard-rail. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari di Areu. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco che hanno liberato l'autista dell'ambulanza rimasto bloccato a bordo del mezzo distrutto. Le sue condizioni sono parse gravi, per questo sono arrivati anche i soccorritori dell'eliambulanza. Per consentire le operazioni di soccorso gli agenti della Polizia stradale hanno temporaneamente chiuso la Superstrada 36. L'altra sera sulla Statale 36, a qualche chilometro di distanza, in provincia di Monza, è morto un motociclista in un incidente.