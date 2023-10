In quattro rapinano quattordicenne al parco

In quattro contro uno, per scippargli la catenina d’oro. Un ragazzino di 14 anni è stato aggredito da altri quattro giovanissimi, appena poco più grandi di lui. È successo a Cernusco Lombardone, in pieno giorno e in centro, in un giardinetto comunale. Il 14enne era al parco, alle spalle di piazza della Vittoria. Era solo mentre aspettava gli amici. Invece degli amici sono però arrivati quattro ragazzini. Lo hanno ricordato, spintonato e poi gli hanno scippato la collanina d’oro, un regalo di famiglia. Era talmente terrorizzato che non è nemmeno riuscito ad urlare per chiedere aiuto né ha tentato di scappare. Una volta presa la catenina, i rapinatori sono scappati, abbandonando a terra le biciclette. Avrebbero raggiunto la stazione ferroviaria e poi sarebbero saliti sul primo treno. Il 14 enne invece è corso a casa e i genitori hanno denunciato tutto ai carabinieri. A inizio mese un episodio analogo si era verificato anche a Lecco, dove un 13enne e un 14enne hanno estorto 20 euro a due coetanei. D.D.S.