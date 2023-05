Ha aggredito i carabinieri, dopo aver oltrepassato le casse del supermercato di viale Recchi, senza pagare merce per un valore di 50 euro. Soufian Azouggarh, marocchino ventenne domiciliato al centro per richiedenti asilo di Chiasso, in Svizzera, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Anche in caserma, ha continuato a dare in escandescenze, insultando i militari. Ieri ha patteggiato 5 mesi di reclusione ed è stato rimesso in libertà con pena sospesa, indagato a piede libero per il furto.