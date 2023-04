Imprenditore latitante estradato in Italia Deve scontare 17 anni

In Italia deve scontare 17 anni e 9 mesi di reclusione, ma per due anni l’imprenditore Flavio Lazzini, di 62 anni di Massa Carrara, è rimasto latitante. Colpito da un mandato di arresto europeo, è stato rintracciato in Svizzera a dicembre, e ora estradato in Italia con la consegna alla polizia di frontiera di Ponte Chiasso. Le indagini su di lui, condotte dalla Guardia di finanza di Massa Carrara, sono sfociate in condanne da parte di cinque diversi tribunali tra 2008 e 2018, per reati di estorsione, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche – un contributo europeo da 800mila euro - e bancarotta fraudolenta. Lazzini si era trasferito prima in Brasile, a Fortaleza e poi in Svizzera a Cressier, dove è stato arrestato il 20 dicembre.