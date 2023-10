Il Tar dà ragione al Comune di Montichiari sulla discarica

MONTICHIARI (Brescia)

Vittoria al Tar per il Comune di Montichiari contro il ricorso della Montifer. L’azienda che si era rivolta al Tribunale amministrativo per l’annullamento dell’ordinanza (datata marzo 2021) con cui le era stata ordinata la rimozione e l’avvio del recupero e smaltimento di rifiuti depositati presso l’immobile di sua proprietà. L’iter era partito dopo che, da un sopralluogo del settore ambiente della Provincia, era stata segnalata una situazione di degrado (cumuli di rottami ferrosi, motori elettrici, persino un impianto di depurazione dismesso, una stazione di trasformazione elettrica). Bocciate le motivazioni di opposizione della società che, tra le altre cose, aveva obiettato che il sopralluogo avrebbe dovuto riguardare solo la parte di capannoni in gestione alla General Rottami, mentre la ‘discarica’ era al di fuori di quel perimetro. F.Pa.