Il sindaco chiude il cimitero per evitare abusi da parte dei turisti

Il cimitero utilizzato come spogliatoio e come doccia da turisti e bagnanti. Per questo il sindaco lo ha chiuso. Incredibile, ma purtroppo vero. Il camposanto di Onno, frazione di Oliveto Lario, viene utilizzato come camerino per cambiarsi da quanti, il fine settimana, affollano le vicine spiagge del lago di Como. In tanti, oltre a denudarsi tra una lapide e l’altra, approfittano inoltre della fontanelle per riempire gli annaffiatoi con cui bagnare i fiori per lavarsi. Il primo cittadino neoeletto Federico Gramatica ha ordinato la serrata del cimitero di Onno tutti i sabati e tutte le domeniche fino a settembre.