Il saluto al nuovo presidente del tribunale. Marco Tremolada vanta una lunga carriera

Il tribunale di Lecco ha nuovo presidente: Marco Tremolada, 62 anni, si è insediato ieri, con una cerimonia presieduta dal giudice Bianca Maria Bianchi, affiancata dai colleghi Paolo Salvatore e Gianluca Piantadosi, e alla presenza del presidente della Corte d’Appello di Milano, Giuseppe Ondei, del procuratore di Lecco Domenico Basso, dell’ex presidente Ersilio Secchi, del presidente dell’Ordine degli avvocati Elia Campanili, di magistrati e cancellieri, autorità civili e militari. "Sono onorato di questo incarico", ha detto il nuovo presidente del tribunale di Lecco, Marco Tremolada, con una lunga carriera in magistratura iniziata a Enna trent’anni fa fino a guidare una sezione del tribunale di Milano dove ha presieduto il collegio giudicante di importanti processi, Ruby ter, Eni-Nigeria, quello dei trapper Baby gang e Simba La rue. Il presidente della Corte d’Appello di Milano Giuseppe Ondei ha ricordato i risultati ottenuti dal tribunale di Lecco, pur con una carenza di personale, negli ultimi anni. A ottobre arriverà un nuovo giudice ad interim per coprire le carenze di organico, mentre in Procura sarà avviato un nuovo concorso per la copertura di un posto.An.Pa.