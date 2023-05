Il pullman di studenti finito fuori strada Esposto del Codacons

Anche il Codacons si è mosso sull’incidente che l’altro ieri mattina ad Azzano Mella ha coinvolto un pullman carico di studenti, finito fuori strada e a ruote all’aria in un campo, mentre percorreva una via sterrata. Lo ha fatto depositando un esposto in Procura con cui chiede un’inchiesta per appurare dinamica, manutenzione del mezzo e altre circostanze. Il bus della società Arriva si è ribaltato su un fianco poco prima delle sette dopo aver “pattinato“ su una spessa coltre di fanghiglia abbandonata dai mezzi agricoli in transito. A bordo c’erano 27 persone, di cui 26 studenti diretti a Brescia, rimasti tutti quasi illesi (a parte qualche contusione e lo spavento). Un miracolo. Sulla strage sfiorata l’Agenzia del trasporto pubblico locale ha aperto un’istruttoria. Non si esclude che nelle prossime ore anche la magistratura apra un’indagine.