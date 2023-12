Il presidente Fondart citato in giudizio

Il presidente del Cda della Fondart di Cantù, azienda di stampaggio di alluminio, è stato citato in giudizio per lesioni colpose gravissime. È un imprenditore di 56 anni di Brenna. Nello stabilimento della ditta canturina, il 16 febbraio 2022 un operaio interinale di Albiate, che ora ha 27 anni, è rimasto vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro: è rimasto ricoverato per oltre due mesi in ospedale, ha subito al momento 10 interventi chirurgici e riportato lesioni da 426 giorni di prognosi ed è rimasto invalido al 48%. Il manovale, che era stato reclutato da un’agenzia di Brescia, è assistito dai professionisti dello Studio3A-Valore, specialisti a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini. La prima udienza è stata fissata però solo a gennaio 2025. Funzionari e ispettori dell’Ats Insubria hanno riscontrato gravi violazioni all’interno dell’azienda, tra cui la mancata adeguata formazione. D.D.S.