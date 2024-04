Il parco monumentale si salva dal cemento

Il parco monumentale è salvo. Nello splendido giardino di Villa Baslini di Merate non si potrà abbattere nemmeno un cespuglio e soprattutto non si potrà costruire nemmeno un metro cubo di cemento. Dopo nemmeno due settimane, il sindaco Massimo Panzeri e i consiglieri di maggioranza, che avevano avvallato la possibilità di realizzare nel parco un immobile di 600 mq si superficie e di 1.800 mc di volumetria, dimezzando i 1.200 mq e 3.600 mc richiesti dai proprietari per realizzare una struttura ricettiva, hanno cambiato parere e cassato qualsiasi possibilità edificatoria. "Abbiamo maturato una diversa valutazione – ha ammesso il primo cittadino in aula -. Cambiare idea del resto è caratteristica delle persone intelligenti". A chiedere per primi di non toccare il parco sono stati sia gli esponenti della minoranza, sia del nuovo Gruppo misto espulsi dalla compagine di governo. Villa Baslini è una dimora settecentesca che si trova in centro città. Villa e parco dal 1967 sono stati riconosciuti per legge come beni culturali. La villa cade a pezzi, resta ora da vedere se i proprietari siano lo stesso disponibili a restaurarla e utilizzarla. D.D.S.