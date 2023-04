Il negozio Stilcasa chiude dopo 50 anni, si spegne un pezzo di città

Il centro storico di Merate è più buio. Le vetrine del negozio Stilcasa di piazza Giulio Prinetti, proprio di fronte al castello e alla sua torre, dall’altro giorno sono spente. Venerdì le due titolari Eleonora e Daniela Consonni hanno abbassato l’interruttore generale e chiuso per sempre le saracinesche della storica attività, inaugurata nel 1976. Si sapeva, lo avevano annunciato da mesi, ma vedere i vetri oscurati e la porta serrata come quella di un carcere per molti meratesi è stato come ricevere un pugno nello stomaco. Stilcasa, fondato dall’indimenticabile Pinuccia Frati, mancata purtroppo nel marzo 2022 all’età di 69 anni e poi passato di mano alle due socie e collaboratrici di sempre Eleonora e Daniela, illuminava letteralmente il cuore della città, il salotto buono. Le sue vetrine risplendevano infatti soprattutto dei cristalli Swarovski, che sbarluscicavano sotto i raggi dei faretti.

Per gli appassionati del mondo di cristallo, Stilcasa era inoltre un punto di riferimento, con eventi e manifestazioni di rilievo nazionale riservate ai soci.

"Abbiamo cercato fino all’ultimo di non chiudere e di cedere l’attività – spiegano le ormai due ex commercianti Eleonora e Daniela -. Purtroppo non abbiamo trovato nessuno interessato a rilevarla. Abbiamo cercato mille soluzioni, intrapreso varie strade ma alla fine bisogna fare i conti con la realtà, il cuore questa volta da solo non basta. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio durato 47 anni. Le parole di ringraziamento e affetto ci riempiono il cuore". I costi di affitto e le altre spese di gestione erano diventati esorbitanti e insostenibili, insieme all’impennata delle bollette. Ora il negozio è vuoto, sulle vetrine fino a poco fa sbarluccicanti, campeggia solo il cartello “affitta negozio“, segno di una Merate che resiste a fatica alla crisi e che ha già perso molte altre attività storiche. Daniele De Salvo