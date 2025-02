Il minibus esce di strada. Feriti sei baby sciatori e l’allenatrice che guidava

PRIMALUNA (Lecco)Svegli all’alba nonostante la domenica, il ritrovo presto, poi tutti sul pulmino. Destinazione: Madesimo, per una giornata di allenamenti. Sulle piste da sci di Madesimo, i sei campioncini del Valsassina sky team e la loro giovane allenatrice, che guidava il minibus, non ci sono però arrivati, non ieri. Sono stati trasferiti tutti ricoverati in ospedale. Mentre percorrevano la Provinciale 62, all’altezza di Cortabbio di Primaluna, la ventiduenne al volante, probabilmente a causa dell’asfalto brinato e scivoloso, ha perso il controllo del furgoncino, che è uscito di strada, è finito in un piccolo fossato e si è cappottato in mezzo a un boschetto, terminando la corsa sulla fiancata sinistra. A bordo c’erano un bambino di 8 anni, due bambine di 9, un bambino di 10 e due ragazzine di 11 anni. Ne l’istruttrice né i piccoli atleti sono stati in grado di uscire da soli dal mezzo ribaltato.

Immediati e imponenti i soccorsi, con gli operatori di due eliambulanze decollati dalla base di Villa Guardia di Como e del Caiolo a Sondrio, i sanitari dell’automedica di Areu e i volontari del Soccorso bellanese, del Soccorso Centro Valsassina e della Croce rossa di Premana e di Lecco, con quattro ambulanza. "Il mezzo è finito in una posizione che ha reso difficile l’uscita dei passeggeri – spiegano i vigili del fuoco dal comando provinciale di Lecco –. Abbiamo dovuto utilizzare cesoie e divaricatori per liberarli". Ci hanno impiegato quasi un paio d’ore per estrarli uno per uno in sicurezza.

I genitori dei sei piccoli atleti sono stati immediatamente informati di quanto successo e si sono subito precipitati dai figli. Rispetto a quanto temuto inizialmente, non è successo nulla di troppo grave per nessuno per fortuna, né per l’allenatrice, che è avvilita per quanto accaduto, sebbene gli incidenti capitino, né per per i giovanissimi sciatori. Una delle bambine è stata portata in elisoccorso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo: "La Tac risulta negativa – tranquillizza il presidente del Valsassina sky team –. Le è stato riscontrato un trauma a uno zigomo. Il nostro furgone è da rottamare, ma l’importante è che né i bambini, né l’allenatrice abbiano riportato ferite gravi".