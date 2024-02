Il Lecco si è rialzato. Aglietti: "Meritavamo un risultato migliore"

Il Lecco archivia il punto conquistato a Terni e si prepara per il tanto atteso derby col Como. Dopo aver fermato un’emorragia che durava da 6 partite, tutte perse malamente, con una prestazione di buonissimo livello, nella quale avrebbe meritato qualcosina in più, il Lecco di Alfredo Aglietti (nella foto) è chiamato domani sera a uno di quegli appuntamenti che per i tifosi valgono veramente una stagione: il derbissimo del Lario contro i cugini del Como, che sta lottando per centrare la promozione diretta in serie A. "Non sono soddisfatto del pari – ha detto Aglietti nel post gara –, Iannarilli (il portiere della Ternana ndr) è stato il migliore in campo. Avremmo meritato di vincere". Il Como è favorito ma il Lecco ha bisogno di punti e nei derby il pronostico, spesso e volentieri, salta. Così sperano a Lecco. La prova di Terni ha ridato un minimo di entusiasmo a tutto l’ambiente e quindi domani sera in un Rigamonti Ceppi sold out i tifosi lecchesi si attendono l’impresa. A Terni è piaciuto lo spirito di squadra di un Lecco che ha concesso pochissimo agli avversari, un paio di occasioni nelle quali Saracco si è dimostrato all’altezza, creando 3 palle gol, fallite anche per la bravura del portiere di casa. Ma qualcosa là davanti, in termini di “killer instinct“, è mancato. Una caratteristica che il Lecco deve ritrovare. Fulvio D’Eri