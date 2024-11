Il film omaggio a Di Vittorio “papà“ della Cgil

È morto a Lecco, all’età di 65 anni, il 3 novembre 1957, una domenica, dopo essersi sentito male al termine di un incontro con alcuni delegati sindacali. Per ricordare Giuseppe Di Vittorio, fondatore e primo segretario della Cgil, giovedì prossimo, il 14 novembre alle 18, nel salone a lui dedicato della Camera del lavoro di Lecco, i sindacalisti della Cgil lecchese e i volontari dell’associazione Pio Galli, promuovono un incontro dal titolo "Lo volevano bene pure le pietre". L’evento è organizzato in collaborazione con gli associati della Fondazione Giuseppe Di Vittorio e l’associazione Casa Giuseppe Di Vittorio di Cerignola, che, insieme alla regista Claudia Cremonesi, stanno lavorando a un progetto per ricostruire le giornate successive alla sua scomparsa, avvenuta appunto a Lecco il 3 novembre 1957, quando in tutta Italia si diffuse un immenso cordoglio e ci fu una grande partecipazione di lavoratori e cittadini al passaggio del treno con la salma verso i funerali di Roma.

L’appuntamento si inserisce nel ciclo di incontri sull’80esimo anniversario degli scioperi del 7 marzo 1944, che vennero ferocemente repressi dai nazifascisti e portarono il lecchese Pio Galli, divenuto poi segretario nazionale della Foim, scomparso il 12 dicembre all’età di 84 anni, a compiere la scelta di unirsi ai partigiani in Valvarrone. Verrà proiettato il filmato che dà il titolo all’incontro e che costituisce la prima parte del film in costruzione, incentrata sugli eventi che si svolsero a Lecco. L’incontro proseguirà con diversi contributi. La partecipazione all’evento è libera e gratuita. D.D.S.