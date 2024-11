Il colore giallo di Fettolini tra arte e libri

“Il colore giallo“, la personale di Armando Fettolini allestita nel Granaio di Villa Greppi, potrà essere visitata ancora oggi dalle 15 alle 18. Fino al 1° dicembre la mostra rimane aperta al pubblico su appuntamento, chiamando lo 039.9207160 o scrivendo una mail all’indirizzo attivitaculturali@villagreppi.it. Nata in occasione della 23ª edizione del festival di narrativa “La passione per il delitto“ dove è stata presentata in anteprima, racconta l’ultima ricerca artistica di Fettolini, a cui unisce alcune sue opere di diversi periodi, selezionate pensando a un’affinità elettiva con un autore di gialli. Un gioco sottile tra arte e letteratura.