Il “Borgo dei borghi“ Bellano punta a vincere

Bellano punta a diventare il Borgo dei borghi del 2023. La sfida fra i borghi più belli d’Italia è un’iniziativa promossa dalla Rai e culminerà con la proclamazione del borgo vincitore in occasione della serata, condotta da Camila Raznovich, che andrà in onda domenica 9 aprile, su Rai Tre. In gara ci sono 20 borghi, uno per regione, e a Bellano spetta l’onore di rappresentare la Lombardia. Per permettere a Bellano di salire sul gradino più alto del podio servono però i voti di chi ha Bellano nel cuore. Le votazioni si aprono alle 17.15 di domenic sul sito www.rai.itborgodeiborghi e proseguono per 2 settimane. Determinante è anche il parere di giurati: la chef stellata Rosanna Marziale, il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi e lo storico dell’arte Jacopo Veneziani. "È una bellissima opportunità per far conoscere il paese –dice l’assessore al Turismo Irene Alfaroli -. Tutti possono partecipare, bellanesi e no. Invitiamo a votare per Bellano e a condividere via Whatsapp, Facebook, Instagram e i canali di comunicazione l’iniziativa con amici e conoscenti invitandoli a votare. Ovviamente per il nostro paese". D.D.S.