Il 2024 ha donato Mara

È la piccola Marta l’ultima nata del 2024 in ospedale a Lecco. Nel 2025 invece la cicogna all’Alessandro Manzoni non è ancora passata. Mara Moralli è nata il 31 dicembre 2024 alle 21.46. Subito dopo il parto pesava 3 chili e 105 grammi. I suoi genitori sono mamma Chiara, che lavora in una Rsa di Pianello del Lario, e papà Flavio, metalmeccanico. Abitano a Vercana, in provincia di Como. Marta si chiama così perché mamma Chiara ha saputo di aspettarla durante il giorno di Santa Marta. È stata nominata di diritto baby ambasciatrice di pace.