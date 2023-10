I lavori al Curvone Moratti lasciano a piedi i pendolari

L’abbonamento mensile del bus lo hanno pagato, ma gli studenti e i lavoratori di Imbersago e Arlate restano a piedi. A causa dei lavori per la messa in sicurezza del cosiddetto Curvone Moratti lungo la Sp56, a Imbersago e Arlate non passano più pullman del servizio di trasporto pubblico della linea C46 tra Como e Bergamo. "La linea C46 tra Imbersago e Merate subirà la seguente deviazione per le corse in direzione di Bergamo: una volta arrivate a Merate Ospedale le vetture invertono la marcia, tornano indietro fino a Calco, proseguono per Beverate e Brivio, poi percorso regolare – si legge in una nota di Asf Autolinee – Per le corse in direzione Como invece una volta arrivate a Brivio le vetture deviano per Beverate, Calco, e Merate; a Merate Ospedale invertono la marcia e proseguono sul percorso regolare. Saranno quindi omesse le fermate di Arlate e Imbersago". Gli studenti non ne sapevano nulla, sono rimasti a terra senza preavviso né alternative. I lavori proseguiranno almeno per un altro paio di settimane, salvo imprevisti.

D.D.S.