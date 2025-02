I due amici caduti in Grignetta. Raccolti trentamila euro

Una raccolta fondi per ringraziare i soccorritori che hanno cercato Cristian e Paolo, i due escursionisti brianzoli di 48 anni morti sabato della passata settimana in Grignetta. L’hanno organizzata gli amici di Made Sport di Vimercate, il gruppo di sportivi di cui Cristian Mauri era l’anima. L’obiettivo è raccogliere 40mila euro: in tre giorni all’iniziativa hanno già aderito quasi 500 persone che hanno già donati in tutto 30mila euro, chi 500 euro, chi 10, ognuno a seconda delle proprie possibilità. "I fondi raccolti saranno destinati ai volontari delle associazioni che hanno partecipato attivamente alle ricerche di Cristian", dicono i promotori, quindi in primis ai tecnici volontari del Soccorso alpino di Lecco e della Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. E poi anche ai volontari di associazioni che verranno indicate dai familiari di Cristian e pure a Elisa, la moglie rimasta vedova, e al loro figlio Riccado di 11 anni. "Per offrire loro un sostegno concreto in questo momento difficile", spiegano da Made Sport. "La percentuale di suddivisione dei fondi sarà definita al termine della raccolta, in base all’importo complessivo raccolto", anticipano gli amici di Cristian, con cui organizzava tra il resto la Corsa dei campanili. Cristian e Paolo Bellazzi, che risiedeva a Bernareggio, erano colleghi di lavoro entrambi appassionati di corsa in montagna. D.D.S.