Himorta in città col suo fumetto "Un sogno"

Si chiama Antonella Arpa, ha 32 anni ed è di Salerno. Più di un milione e mezzo di persone in tutta Europa la conoscono però come Himorta, il nome d’arte. È la cosplayer italiana più conosciuta in Europa e ha oltre un milione di follower solo su Instragram. I cosplayer indossano costumi che rappresentano personaggi di fumetti e di serie tv, un fenomeno che spopola sempre di più, tra i giovani ma non solo. Non è solo un travestimento, è una vera e propria interpretazione. Lei veste i panni di Ace Pugno di Fuoco, una delle protagoniste di One Piece, un manga giapponese. Domani pomeriggio Himorta sbarca sul lago per presentare un suo fumetto. Si prevede già il tutto esaurito e l’invasione di Lecco da parte di centinaia di suoi fan, perché nel settore è una vera e propria star. "Essere diventata protagonista di un fumetto tutto mio – racconta – è un sogno che finalmente si realizza, un’emozione unica e un regalo che voglio dedicare prima di tutto ai mei fan". D.D.S.