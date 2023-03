Guida senza patente Il fuggitivo del Lario è stato prosciolto

Per due volte, nell’arco di due anni, è stato fermato alla guida della sua moto da trial senza patente, sulle strade dell’alto lago. Così Massimo Riella, 49 anni l’ex evaso di Gravedona, è finito a processo per "guida senza patente recidiva". Un reato che, dopo la depenalizzazione subentrata nel 2016, si configura solo quando il conducente viene trovato alla guida senza patente per due volte nell’arco di due anni, facendo evolvere la sanzione da amministrativa a penale. Riella nel 2020 era stato fermato, trovato senza patente e denunciato, avendo alle spalle un fatto analogo avvenuto due anni prima. Ma ieri, davanti al giudice monocratico di Como, calendario alla mano ha potuto dimostrare che tra i due fatti erano passati due anni e alcuni giorni, e quindi il periodo previsto dalla legge era stato superato. È stato così prosciolto.