Gravi carenza igieniche. Ats sospende un bar su segnalazione del Nas

I carabinieri del Nas di Cremona hanno effettuato ispezioni in esercizi commerciali a Pavia. E in un bar nel quartiere Città Giardino "sono state riscontrate gravi criticità igienico sanitarie", come spiegano gli stessi carabinieri nel comunicato stampa diramato ieri dal Comando provinciale di Pavia. Una situazione che ha comportato la segnalazione all’autorità sanitaria competente, l’Ats di Pavia, che ha emesso l’ordinanza "di sospensione immediata dell’attività, con obbligo di ripristino delle condizioni igienico sanitarie minime". Le irregolarità hanno comportato sanzioni per 4mila euro e la denuncia del titolare, per l’omessa revisione obbligatoria dei dispositivi antincendio.